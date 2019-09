الجيش: مقتل ضباط أتراك إثر ضربات جوية استهدفت قاعدة معيتيقة

المتوسط:

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن توجيهضربات جوية في عدة مواقع لقوات حكومة الوفاق من بينها أحد غرف العمليات التركية بقاعدة امعيتيقة، وذلك بحسب ما جاء في البيان.

وأوضح المركز، أن ” الضربات الجوية جاءت بالتزامن مع خروج حافلة بها عدد من الضباط الاتراك لاستبدال المجموعة المناوبة أدت لقتلهم جميعا”.

وأكمل المركز، أن ” تركيا لم تعد تدعم الميليشيات فقط بل تقوم بعدوان سافر مباشر على بلادنا وتحرق كل القوانين والمواثيق الدولية وأصبحت دولة إرهابية تمارس الإرهاب والعدوان على الشعب الليبي وخياره الحقيقي وأمله في جيشه وقيادته العامة الشرعية المنبثقة عن البرلمان الشرعي لتحقيق الاستقرار وإقامة دولة المؤسسات”.

