خلال زيارته لـ طبرق.. الحويج يحدد شروط التعامل مع الشركات الأجنبية

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، بزيارة لمقر بلدية طبرق، بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الحبيب الميهوب والنائب عن بلدية طبرق صالح هاشم، لبحث خطة عمل الوزارة بشأن افتتاح مكتب للخدمات القنصلية ببلدية طبرق.

وأكد الحويج، خلال الزيارة على التزامه والتزام وزارة الخارجية بتنفيذ قرار افتتاح المكتب بالبلدية باعتبار أن مدينة طبرق هي المدينة التي احتضنت مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب في البلاد والتي تعتبر محج لكافة الشخصيات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أنه سيوفر كافة الإمكانيات المتاحة لكي يقدم هذا المكتب خدماته لجميع المواطنين الليبيين والأجانب على أكمل وجه.

كما شدد الحويج، على عدم التعامل مع الشركات والمنظمات الأجنبية أو الشخصيات الدبلوماسية الا عن طريق التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل حسب الاعراف المعمول بها دوليا وإقليميا.

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