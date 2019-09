المتوسط:

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، أنه “مازالت أغلب مناطق ليبيا تتأثر بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في الطقس خاصة على مناطق الشمال “.

وأكمل المركز، أن ” درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية تتراوح مابين ( 26 – 31 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الدواخل ومناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 36 ) مْ”.

