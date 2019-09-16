تصريحات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تكشف اهتمام الجماعة بالانتخابات الرئاسية التونسية

طرابلس-العنوان

كشفت تصريحات بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا عن اهتمام الجماعة الإرهابية بالانتخابات الرئاسية التونسية التي انطلقت أمس الأحد في تونس مهد الربيع العربي، وهي انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

وكشف القيادي الليبي الأمريكي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عصام عميش عن دعم الجماعة الإرهابية لـ عبدالفتاح مورو مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسية.

ويظهر ذلك من خلال ما نشره عميش القيادي بحركة جماعة الإخوان الإرهابية عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك قائلا: ” الدعاء بالتوفيق والنصر والنجاح للمرشح الأفضل والأنزه والأخلص والأكفأ لشعب تونس الحبيبة الشيخ الفاضل المحترم عبد الفتاح مورو”.

وإضافة لكونه أحد عناصر الإخوان المسلمين النشطة على الساحة الأمريكية، إلا أن اللافت والمثير للاهتمام هي تحركات عميش وتصريحاته حول الانتخابات الرئاسية التونسية.

من جانبه قال القيادي الإخواني علي الصلابي عضو “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي أسسه الداعية الإخواني والمرجعية المتطرف يوسف القرضاوي، “أن الشعب الليبي معني بالانتخابات الرئاسية التونسية وبنجاحها، من أجل الإسهام في تعزيز جهود المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف الصلابي في لقاء نشره موقع “عربي21” الإخباري، أن “الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، تمثل محطة جديدة لترسيخ نموذج التعايش والانتقال الديمقراطي الحضاري الذي أنجزه الشعب التونسي بنضاله المدني السلمي ضد أنظمة التسلط والاستبداد والدكتاتورية”.

تصريحات الصلابي في موقع “عربي21” الإخباري

وتدعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا المحامي والسياسي في النيار الإسلامي التونسي عبد الفتاح وهو أحد القادة التاريخيين لحركة النهضة. ونائب عن الحركة ونائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب منذ 4 ديسمبر 2014.

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