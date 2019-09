المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن مقتل قيادات في القيادة العامة للجيش في ترهونة لن يغير شيئا من سير المعركة في جنوب طرابلس.

وأضاف السعيدي، في تصريحات صحفية له، أن “هناك الكثير من القادة قتلوا منذ بداية الحرب في مدينة بنغازي واستمرت المعركة لتحرير مدن ليبيا”.

وأكمل السعيدي، أن ترهونة “لن تتراجع لأن المعركة هي معركة وطن وليست معركة مدينة أو قبيلة وليست نزهة”.

