“أوشن فايكينغ” تبحر نحو ليبيا مجددا

تبعثرت أوراق ملف الهجرة غير القانونية بين أوروبا وإفريقيا، وقد دفعت أموال طائلة من دول كبرى من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة إلا أنها ما زالت تنشط في عديد الدول المطلة على المتوسط.

ودعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذا الخصوص إلى تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا الذين يواجهون ظروفا صعبة في البلاد، حيث تم توزيع 4600 مهاجر في دول أخرى غير ليبيا وبلدانهم الأصلية منذ نوفمبر 2017 ونقل أكثر من 800 آخرين إلى إيطاليا و 456 إلى رومانيا و371 إلى دول أخرى بحسب أرقام المفوضية.

وتستعد سفينة إنقاذ المهاجرين “أوشن فايكينغ” للإبحار قبالة السواحل الليبية للقيام بعمليات إنقاذ في البحر المتوسط بعد أن أنزلت 82 مهاجرا على ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأنقذت قوات خفر السواحل الليبية 300 مهاجر كانوا على متن 3 قوارب مطاطية من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء وفيما لم تطو أوراق هذا الملف نهائيا تتواصل رحلات الموت من قبل المهاجرين غير آبهين بمخاطرها فأعدادهم تتزايد كل يوم.

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