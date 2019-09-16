بعد تجدد القصف.. تخمينات لفك أسرار قاعدة معيتيقة

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن تعرض مطار معيتيقة الدولي لقصف جوي، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ضربات جوية قاسمة نفذتها القوات المسلحة ليلة البارحة في عدة مواقع للمجموعات المسلحة من بينها أحد غرف العمليات التركية بقاعدة امعيتيقة، وذلك لحظة خروج حافلة بها عدد من الضباط الاتراك لاستبدال المجموعة المناوبة.

وأوضحت الغرفة، أن الضربات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المجموعات المسلحة المتواجدة بالقاعدة، قائلة “يبدو أن من ضمن أسباب نقل الرحلات من مطار امعيتيقة، وجود عدد من غرف العمليات وإعداد من الطائرات المسّيرة موزعة على مرافق القاعدة تحتاج للعمل بـ حرية والخروج في أي وقت ومن أكثر من موقع، تركيا لم تعد تدعم الميليشيات فقط بل تقوم بعدوان سافر مباشر على بلادنا وتحرق كل القوانين والمواثيق الدولية وأصبحت دولة إرهابية تمارس الإرهاب والعدوان على الشعب الليبي وخياره الحقيقي وأمله في جيشه وقيادته العامة الشرعية المنبثقة عن البرلمان الشرعي لتحقيق الاستقرار وإقامة دولة المؤسسات”، بحسب تعبيرها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا