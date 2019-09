الميهوب: البرلمان طالب النائب العام بفتح تحقيق مع “باشاغا”

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب، تقدم المجلس بطلب تحقيق للنائب العام ضد قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق بمنح جوازات سفر ليبية لسكان إقليم أوزو التشادي.

وقال “الميهوب”، في تصريحات صحفية له، أن “القرار مرفوض شكلا ومضمونا وهو محاولة بائسة للتغطية على المرتزقة التشادية المقاتلين في صفوف ما يعرف بحكومة الوفاق ضد الجيش”.

وتابع “الميهوب”: “أن القرار يعد انتهاكا خطيرا لأمن ليبيا القومي”، مضيفا “وقد راسلنا النائب العام اليوم وطالبنا بفتح التحقيق مع المدعو فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في هذه الجرائم”.

