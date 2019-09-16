البحر قليل الاضطراب.. وضباب على أقصى الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الأمواج، التي لا يتجاوز ارتفاعها المترين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، وتصبح متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لاحتمالية ظهور ضباب خفيف آخر الليل

الساحل من رأس أجدير إلى رأس لانوف:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الأمواج، التي لا يتجاوز ارتفاعها 1.50 متر، فيما تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح بحرية اليوم إلى متغيرة الاتجاه غدا، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الأمواج، التي يتراوح ارتفاعها بين 0.75 و1.75 متر، ويتجاوز المترين على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، فيما تسجل درجة الحرارة 26 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لاحتمالية ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر.

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