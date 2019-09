جولة أمنية لقيادات “داخلية الوفاق” في طرابلس

المتوسط:

قـام مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـميد “مـحمد فـتح الله” رفـقة رئـيس مـكتب الـمعلومات والـمتابعة بـوزارة الـداخلية عـقيد “فـوزي غـيث”, مـساء يـوم أمـس الأحـد الـموافق 15 سـبتمبر 2019م, بـجولة تـفقدية للـوقوف عـلى سـير الـعمل الأمـني داخـل الـعاصمة طـرابلس.

وأوضح بيان الوزارة ، أن ” الجولة تـأتي للـوقوف عـلى سـير عـمل الـدوريات والـتمركزات الأمـنية والـجهود الـتي يـبذلها رجـال الأمـن والـشرطة فـي الـحفاظ عـلى الأمـن والاستقرار, وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون وضـبط الـمركبات الآلـية الـتي لا تـحمل لـوحات مـعدنية ومـعتمة الـزجاج, وحـفظ الأمـن والاستقرار ومـنع لآي خـروقات أمـنية وفـرض الـسيطرة الأمـنية والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة وتـأمين وحـماية الـمرافق والأهـداف الـحيوية بـالـعاصمة طـرابلس”.

