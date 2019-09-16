هجوم جوي يستهدف قوة حماية سرت

أفادت مصادر عسكرية متطابقة بأن هجوما جويا استهدف مواقع عسكرية تابعة لقوة حماية وتأمين مدينة سرت صباح اليوم الأحد.

وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق إن هجوما جويا صباح اليوم«استهدف مواقع لقوة حماية و تأمين سرت المنبثقة عن عملية البنيان المرصوص».

وتحدثت الصفحة الرسمية للعملية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيام طيران إماراتي مسير داعم للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت الصفحة صورا لما قالت إنه موقع الهجوم.

بدورها نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس قوله إن «طيران حفتر قصف مواقع القوة داخل سرت».

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