تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

طرابلس-العنوان

تشهد مناطق الشمال اليوم الاثنين، استمرار اعتدال الطقس، وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق البلاد مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الدواخل ومناطق الوسط والجنوب بين 31 و36 درجة مئوية.

ففي مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فشرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تكون صافية على الدواخل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الغد. وتتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل الى 34 درجة مئوية على مناطق إجدابيا ، جالو والجغبوب.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة الأقصى بين 32 و36 درجة مئوية.

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