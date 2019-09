المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن مرزق من التبو، محمد آدم لينو، أن ” سكان قطاع أوزو ليبيون ، وأن النزاع بين ليبيا وتشاد كان بخصوص شريط أوزو فقط وليس القطاع ككل”.

وأضاف لينو، في تصريحات صحفية له ، أن ” القول بأن سكان قطاع أوزو استفتوا على الانفصال عن ليبيا والانضمام لتشاد هو كلام عار عن الصحة “.

وأوضح لينو، أن “سكان قطاع أوزو لم يتنازلوا عن ليبيا، وأجبروا على ذلك لكنهم مواطنين ليبيين”.

