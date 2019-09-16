افتتاح العيادات الخارجية الحديثة لمستشفى الوحدة في درنة

افتتحت أمس الأحد، العيادات الخارجية بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة، وذلك بعد توقفها عن العمل خلال السنوات الماضية.

الافتتاح تم بحضور وزير صحة المؤقتة ومدير مستشفى الوحدة التعليمي ومدير إدارة الخدمات الصحية درنه وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وتضم العيادات الخارجية التي تم افتتاحها تخصصات الجراحة العامة والمسالك والعظام والباطنة والجلدية والأسنان والعيون والأطفال والنساء والتوليد، بالإضافة إلى قسم المختبرات الطبية وقسم الأشعة المتكامل وغرف الغيارات وغرف للحقن، كما يوجد غرفة عمليات للعيون.

يذكر أن العيادات الخارجية قد أنشئت بتصميم راقي يتوافق مع النهضة العمرانية للبناء وليرفع من مستوى الخدمات الطبية بمدينه درنة وما جاورها.

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