الوفاق وإيطاليا يمهدان لتشييد الطريق الساحلي ضمن معاهدة الشراكة

قالت السفارة الليبية في إيطاليا، إن حكومة الوفاق وروما يمهدان للشروع في تشييد طريق على طول الساحل، وفق معاهدة الصداقة والشراكة.

وأوضحت السفارة في حسابها الرسمي الأحد، أن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة للبدء في مشروع الطريق الساحلي من رأس جدير إلى مساعد ضمن ملف التعويضات.

وأضافت أن إيطاليا أبدت استعدادها لبدء هذا المشروع خلال لقاء لوفد من الجانبين بمقر وزارة المواصلات الإيطالية، بعد توقف دام لأعوام عن موعد تنفيذ معاهدة الصداقة والشراكة الايطالية الليبية.

وقالت السفارة الليبية إن تلك الخطوة نتيجة مجهودات منها ومن السفير والطاقم الدبلوماسي المعاون له، بالتعاون مع اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.

ووقعت المعاهدة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، وتنص أبرز بنودها على توفير إيطاليا الأرصدة المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المتفق عليها بين البلدين في حدود مبلغ خمسة مليارات دولار، بمعدل ربع مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى عشرين عاما .

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