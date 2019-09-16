توقف مؤقت لجزء من إنتاج النفط في السعودية

توقف إنتاج النفط بشكل مؤقت في موقعين بالمملكة العربية السعودية تابعين لشركة أرامكو العملاقة، بعد تعرضه لهجوم ، حسب تأكيد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الهجوم بطائرات مسيَّرة على منشأتين نفطيتين في المملكة أدى إلى توقف موقت للإنتاج في هذين الموقعين، وهو ما أثر على نحو نصف إنتاج شركة أرامكو الوطنية.

وزير الطاقة قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس إن الهجوم نتج عنه توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وكذلك توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج شركة أرامكو.

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