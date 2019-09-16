اللاجئون تدعو لتضامن دولي لحل أزمة المهاجرين في ليبيا

جددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة تقديم يد العون والمساعدة في حل أزمة المهاجرين العالقين في ليبيا.

وشددت المفوضية، على ضرورة إيجاد “تضامن دولي” أكبر للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا الذين يواجهون ظروفا صعبة جدا خصوصا في مراكز الاعتقال.

وقال مسؤول بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، “ما زلنا ندعو الأسرة الدولية لإظهار سخاء لإعطاء فرص أكبر لتوزيع اللاجئين”، مشيدا بالاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع رواندا لاستقبال لاجئين وطالبي لجوء أفارقة عالقين في ليبيا.

وأشار كافالييري إلى أن مركز الاستقبال في رواندا غير قادر على استيعاب أكثر من 500 شخص، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك يعد “دليلا على تضامن الأسرة الدولية حيال ليبيا التي تواجه هذا النزاع المسلح”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا