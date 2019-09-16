مدير أمن بنغازي يضم تحريات الصاعقة وفصيل الإنذار إلى الغرفة الأمنية المشتركة

ضم رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، رسميا، تحريات القوات الصاعقة، وفصيل الإنذار إلى الغرفة الأمنية المشتركة، وكلفهما بعدة مهام .

وذلك ضمن الخطة التي أطلقها لتأمين بنغازي بعد اجتماعات ومشاورات متتالية، عقدها العميد عبدالعزيز مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، فإن تلك الاجتماعات تهدف إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية، لتشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية، وتقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، إضافة إلى خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية، من أجل ضبط الشارع العام، وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا