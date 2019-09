المتوسط:

قال مسئول لرويترز إن قوات الجيش شنت ضربات جوية على موقع عسكري للحكومة الوفاق في مدينة سرت.

وذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك أن طائرات مسيرة نفذت ضربات على مواقع قوة متحالفة معها.

The post رويترز: الجيش يشن ضربات جوية على موقع عسكري لـ”الوفاق” في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية