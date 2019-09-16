رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يتفقد أوضاع المسافرين الليبيين بمنفذ رأس أجدير .

قام رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد” جمعه حاجي غريبه ” بزيارة لمنفذ رأس إجدير البري وأطلع من خلالها على سير العمل برقابة الجوازات (خروج – دخول) .

واستمع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية خلال زيارته إلى المنفذ إلى شكاوي عدد من المسافرين الليبيين وبقائهم في المنفذ لساعات طويلة وأيام رغم إنهاء إجراءاتهم من الجوازات الليبية، ناهيك عن وجود مرضى وسيارات إسعاف وأطفال وكبار السن .

وأفاد المكتب الإعلامي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بأن المسافرين الليبيين اكدوا خلال لقائهم رئيس المصلحة بأن حركة المسافرين من الجانب الليبي تعد حركة انسيابية وفق اللوائح والتعليمات وأن التأخير يأتي من الجانب التونسي.

وعلى صعيد دبلوماسي اجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ” فتحي باشاغا ” السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الـمواطنين اللـيبيين بـالـمعابر الـحدودية بـالجانب الـتونسي وبـالأخص مـنفذ رأس جـدير وكيفية التنسيق بين الاجهزة الامنية لتذليل هذه الصعاب بما يهدف أمن البلدين وضمان حقوق المسافرين.

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