ضبط «حلوى أطفال» منتهية الصلاحية في بنغازي

ضبط الحرس البلدي في البركة ببنغازي حلوى أطفال منتهية الصلاحية خلال دورية قامت بها وحدة الدوريات بالمركز.

وقال رئيس وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي البركة الرائد أكرم الورفلي إنه من خلال معلومة وردت إلى المركز جرى تسيير دوريات برفقة الرقابة على الأغذية والأدوية إلى محل لبيع الشكولاتة ومستلزمات الأفراح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية – البيضاء، اليوم الاثنين.

وأضاف الورفلي: «وجدنا شكولاتة منتهية الصلاحية يقوم المحل بتفريغها من الكراتين ويضعها في أحواض لكي يقوم ببيعها حتى لا يتم التعرف على صلاحيتها، ووجدنا حلوى للأطفال مجهولة المصدر والصلاحية وبعض لوازم الأفراح منتهية الصلاحية، فضلا عن انعدام نظافة ووجود صراصير وفضلات فئران».

بعد ضبط المخالفات، جرى إغلاق المحل وإحالة صاحبه إلى التحقيق ومن ثم تم وضعه في السجن إلى حين عرضه على النيابة العامة، بحسب رئيس الوحدة.

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