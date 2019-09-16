سبها تناقش أوضاع مراكز إيواء المهاجرين

أقامت منظمة مهاجر للتنمية ورعاية المهاجرين في مدينة سبها حلقة نقاش بعنوان (أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين) بمشاركة عدد من المهتمين والنشطاء وعدد من أعضاء الجالية الإفريقية بالمدينة.

وتناولت حلقة النقاش الوضع القانوني لمراكز الإيواء وما يعانيه النزلاء نفسيا وصحيا حيث عرض خلال الجلسة تقرير مصور ولقاءات مسجلة من داخل مركز إيواء سبها لتوضيح الوضع الحالي للمركز وما يعانيه النزلاء.

وتوصلت الجلسة إلى عدة توصيات منها إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالهجرة وتوعية العاملين في مراكز الإيواء بالطرق المثلى للتعامل مع نزلاء مراكز إيواء المهاجرين.

يشار إلى أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد دعت في هذا الخصوص إلى تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا الذين يواجهون ظروفا صعبة في البلاد، حيث تم توزيع 4600 مهاجر في دول أخرى غير ليبيا وبلدانهم الأصلية منذ نوفمبر 2017 ونقل أكثر من 800 آخرين إلى إيطاليا و456 إلى رومانيا و371 إلى دول أخرى بحسب أرقام المفوضية.

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