“باطن الجبل” تتابع زيادة مرتبات العاملين في القطاع الصحي

قام عدد من أعضاء بلدية باطن الجبل بجولة تفقدية لمكتب الخدمات الصحية وذلك للاطلاع على سير عمل اللجان المكلفة بعملية تعبئة نماذج العاملين بقطاع الصحة المقرّر زيادة مرتباتهم.

و شملت الجولة الاطلاع على سير العمل داخل مكتب الخدمات الصحية وما يقدمه من خدمات للمراكز الصحية التابعة لباطن الجبل وتسهيل أوضاع العاملين بالمراكز الصحية من أجل تحسين كافة أوضاع العاملين المراكز التابعة له.

وفي هذا السياق وجه وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى قبل أسبوعين، بسرعة احتساب الزيادة المالية المقررة للعناصر الطبية والطبية المساعدة تمهيدًا لمناقشتها مع لجنة الميزانية بوزارة المالية.

ووفق ما نشرت “صحة الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، فقد شدد الوكيل العام في كتاب رسمي وجهه إلى مديري المستشفيات العامة والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالتعليمات ووضعها محل التنفيذ والالتزام بالدقة في إرسال البيانات كما طالب بسرعة موافاة الوزارة بنسخة من التقرير المالي حول الزيادة المقررة وبشكل مفصل على أن يدرج ضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، بحيث يتضمن التقرير القيمة الإجمالية السابقة (عام 2019)، والقيمة الحالية بالزيادة المعتمدة ضمن قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019.

يشار إلى أن الوكيل العام كشف يوم 12 أغسطس المنصرم عن قيام الوزارة بإجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة ووضع حل لمشاكلهم المالية.

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