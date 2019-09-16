في ذكرى استشهاد عمر المختار.. صالح: أبناء ليبيا يسيرون على درب الأجداد

حيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عُمــر المُختـــار في السادس عشر من سبتمبر من كل عام.

وقال صالح، في بيان أصدره، “يطيب لنا ونحن نحيي ذكر استشهاد عمر المختار أن نرفع باسم الشعــب الليبـــي ومجلــس النــــواب أسمى آيات التقدير والامتنان إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بأغلى ما يملكون أرواحهم الطاهرة الزكية فداءً للوطن وخلاصه من براثن الإرهاب والتطرف وفي سبيل أن ينال الشعــب الليبـــي العيش الكريم وأن يعيش بحرية وسلام، وبرغم عظم ما تعرضت له بلادنا من أخطار ومؤامرات داخلية وخارجية للنيل منه بغية تدميره ونهب خيراته من قوى الإرهاب والتطرف وأعداء ليبيا وشعبها، إلا أن أبناء الشعــب الليبـــي ساروا على درب الأجداد والآباء في كفاحهم ونضالهم ضد الغزاة والمستعمرين متسلحين بإيمانهم بالله أولاً ثم بإيمانهم بعدالة قضيتهم وحبهم لتراب الوطن الطاهر الذي دفع أبناء شعبنا العظيم ولا يزالوا يدفعون ثمناً غالياً من أجل رفعته وصونه من كيد الكائدين ومكر الماكرين”.

وتابع صالح، “نرفع في هذه الذكرى العظيمة أسمى آيات التقدير والامتنان لأُمهات الشهداء وأُسرهم وذويهم الذين وهبوا الوطن أغلى ما يمكن أن يجود به إنسان فلذات أكبادهم الغالية من خيرة أبناء الوطن الذين وهبونا جميعاً ما نعيشه اليوم من حرية وأمن وطمأنينة عقب تحرير معظم تراب الوطن الغالي من الإرهاب والتطرف وقوى البغي، كما نرفع تحية إكبارٍ لكل الأبطال المرابطين في الثغور في ساحات الوغى من أجل تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون وعُملاء الدول الداعمة للإرهاب”.

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