خارجية المؤقتة تعتزم فتح مكتب للخدمات القنصلية في طبرق

زار وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أمس، مقر بلدية طبرق، تنفيذا لخطة عمل الوزارة بشأن افتتاح مكتب للخدمات القنصلية في البلدية.

ووفق الوزارة فقد أكد الحويج التزام وزارة الخارجية بتنفيذ قرار افتتاح المكتب، باعتبار أن مدينة طبرق هي المدينة التي احتضنت مجلس النواب، الجسم الشرعي المنتخب في البلاد، والتي تعتبر محجا لكافة الشخصيات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

من جانبه أكد عميد البلدية، فرج بو الخطابية، على حاجة البلدية لهذا المكتب في إطار سياسة القرب، متعهدا بتوفير مقر للمكتب في أقرب وقت ممكن، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد.

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