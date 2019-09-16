مصدر عسكري: خط دفاعي محكم في سرت.. وتطورات جديدة خلال ساعات

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، عن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في محيط مدينة سرت.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “في ذكرى تاريخية وتوقيت له طابع خاص في قلوب الليبيين الأحرار وانطلاق من مقولة شيخ الشهداء عمر المختار عليكم أن تحاربوا الأجيال القادمة أما أنا فحياتي أطول من حياة شانقي، نفذت مقاتلات السلاح الجوي الليبي عدة ضربات استهدفت نقاط وتمركزات الجماعات الإرهابية في جنوب وشرق مدينة سرت، أدت الي تدمير عدة آليات ومدرعات وقتل وجرح من فيها، في الوقت الذي ترسم فيه القوات البرية خط دفاعي محكم الآن وربما يكون هجومي في الساعات القادمة بحسب تعليمات القائد العام خليفة حفتر”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا