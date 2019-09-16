روسيا: الحل العسكري غير مجد بليبيا

صرحت الخارجية الروسية بأن الحل العسكري غير مجد في ليبيا.

ونقل الموقع الرسمي للخارجية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أن عدم قدرة أحد طرفي الصراع في ليبيا على كسب المعركة يشير بوضوح إلى عدم جدوى محاولات حل النزاع بالقوة.

ووصفت زاخاروفا الأوضاع في ليبيا بالسيئة، محذرة من توسيع دائرة الاشتباكات، وطالبت جميع أطرافها بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد سبل للخروج من الأزمة، وضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية دعم واشنطن للدور التنسيقي للأمم المتحدة في شخص المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لمواصلة تقديم كل المساعدة الممكنة.

هذا، وبحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الألماني لدى روسيا جيزا أندرياس فون جاير الأوضاع السياسية في ليبيا، ومسائل تسوية الأزمة السياسية.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوعين، بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن، وصف الأزمة في ليبيا باللغز الصعب للغاية، مشيرا إلى أن الحل العسكري فيها غير مقبول، وأن العملية السياسية وحدها التي ستحقق الاستقرار في ليبيا.

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