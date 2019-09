عقيلة صالح: الشعب سار على درب عمر المختار في نضاله ضد المستعمرين

المتوسط:

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، خلال كلمته في ذكرى استشهاد عمر المختار ، إنه ” يطيب لنا ونحن نُحيــي يوم عظيم في ذاكرة الوطن يوم الشهيـــد في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عُمــر المُختـــار في السادس عشر من سبتمبر من كل عام أن نرفع باسم الشعــب الليبـــي و مجلــس النــــواب أسمى آيات التقدير والامتنان إلى رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وضحوا بأغلى ما يملكون أرواحهم الطاهرة الزكية فداءً للوطن وخلاصه من براثن الإرهاب والتطرف وفي سبيل أن ينال الشعــب الليبـــي العيش الكريم وأن يعيش بحرية وسلام” .

وأضاف صالح ، “برغم عظم ما تعرضت له بلادنا من أخطار ومؤامرات داخلية وخارجية للنيل منه بغية تدميره ونهب خيراته من قوى الإرهاب والتطرف وأعداء ليبيا وشعبها إلا أن أبناء الشعــب الليبـــي ساروا على درب الأجداد والآباء في كفاحهم ونضالهم ضد الغزاة والمستعمرين متسلحين بإيمانهم بالله أولاً ثم بإيمانهم بعدالة قضيتهم وحبهم لتراب الوطن الطاهر الذي دفع أبناء شعبنا العظيم ولايزالوا يدفعون ثمناً غالياً من أجل رفعته وصونه من كيد الكائدين ومكر الماكرين “.

وأكمل صالح ، أننا ” نرفع في هذه الذكرى العظيمة أسمى آيات التقدير والامتنان لأُمهات الشهداء وأُسرهم وذويهم الذين وهبوا الوطن أغلى مايمكن أن يجود به إنسان فلذات أكبادهم الغالية من خيرة أبناء الوطن الذين وهبونا جميعاً ما نعيشه اليوم من حرية وأمن وطمأنينة عقب تحرير معظم تراب الوطن الغالي من الإرهاب والتطرف وقوى البغي ، كما نرفع تحية إكبارٍ لكل الأبطال المرابطين في الثغور في ساحات الوغى من أجل تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون وعُملاء الدول الداعمة للإرهاب”.

