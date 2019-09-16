سلاح الجو يستهدف مقر الغرفة المشتركة التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة بسرت

سرت-العنوان

استهدف سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، قاعدة القرضابية الجوية ومقر الغرفة المشتركة بسرت التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى ابن سينا بسرت وصول 21 قتيلا و 25 جريحا جراء القصف الجوي الذي استهدف جنوبي مدينة سرت.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أكد، في مؤتمر صحفي له مساء الأحد، أن استطلاع سلاح الجوي الليبي رصد أعمال تطوير بقاعدة القرضابية التي سبق أن تم تدميرها.

وأوضح أن “الأعمال التي رصدت تتمثل في تجهيز قاعدة للطيران المُسيَّر، وكذلك بعض الأعمال المتعلقة بالأمور الإلكترونية تحت إشراف خبراء عسكريين من تركيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية