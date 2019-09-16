المستشار عقيلة في ذكرى استشهاد المختار : الليبيون ساروا على درب الأجداد

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه وبرغم ما تعرضت له بلادنا من أخطار ومؤامرات داخلية وخارجية، للنيل منه بغية تدميره ونهب خيراته من قوى الإرهاب والتطرف وأعداء ليبيا وشعبها، إلا أن أبناء الشعــب الليبـــي ساروا على درب الأجداد والآباء في نضالهم ضد الغزاة والمستعمرين.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار، الذي قاد حركة الجهاد ضد المستمعر الإيطالي.

وقدم المستشار عقيلة التقدير والامتنان لأمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، الذين وهبوا الوطن أغلى ما يمكن أن يجود به إنسان، وقال، نوجه التحايا بهذه المناسبة إلى كل المرابطين في ساحات الوغى من أجل تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، وعملاء الدول الداعمة للإرهاب.

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