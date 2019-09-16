بيان الحكومة المؤقتة بشأن الذكرى الثَّامنَةَ والثَّمانين لاستشهادِ شيخِ الشُّهداءِ

بنغازي 16 سبتمبر 2019 (وال) – أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة أمس الأحد، بيان رقم (13) لعام 2019م بشأن الذكرى الثَّامنَةَ والثَّمانين لاستشهادِ شيخِ الشُّهداءِ.

وقالت الحكومة في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ بكثيرٍ منَ الفخرِ والاعتزازِ تحيي الحكومةُ اللِّيبيَّةُ المؤقَّتةُ وأبناءُ الشَّعبِ الليبيُّ الذكرى الثَّامنَةَ والثَّمانين ِلاستشهادِ شيخِ الشُّهداءِ عمرَ المختارِ، البطلِ العربيِّ الليبيِّ الخالدِ، الَّذي دافعَ عنِ الدِّينِ والوطنِ والعروبةِ، ونافحَ عنِ الأرضِ والعرضِ، محاربًا الإيطاليِّين زهاءَ العشرينَ عامًا في أكثرَ من ألفِ معركةِ، فلم يهنْ ولم يَنكسُ ولم يستسلمْ، حتَّى لبَّى نداءَ ربِّهِ صابرًا محتسبًا، فاُستشهدَ بإعدامِهِ شنقًا في سلوقَ في السَّادسَ عشرَ من سبتمبر سنة 1931م، تاركًا وراءَهُ أمثولَةً حيَّةً للنِّضَالِ الوطنيِّ المقدَّسِ ، وأسوةً ناطقةً لكلِّ السَّاعينَ للحرِّيَّةِ، والمدافعينَ عنِ الأوطانِ بصدقٍ وعزيمةٍ وإصرارٍ.

وتابع البيان إن الحكومةُ اللِّيبيَّةُ المؤقَّتةُ وهي تستمطرُ شآبِيبَ الرَّحمةِ والمغفرةِ على روحِ الأسدِ الشَّهيدِ، تحثُّ كلَّ الليبيينِ على استلهامِ أبلغِ العبرِ، وأصدقِ المواقفِ من جهادِ هذا البطلِ التَّاريخيِّ، وحرصِهِ على تحريرِ وطنِهِ، ووحدةِ أراضيهِ، وسلامَةِ أهلهِ واتِّحادهِم، وأن يستذكرُوا مآثرَ الشُّهداءِ الأبطالِ، وتضحياتِهمُ الجليلَةَ، ودفاعَهُم عنِ التُّرابِ اللِّيبيِّ العزيزِ. (وال – بنغازي) س م / هــ ع

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