منتدى «الحكم المحلي في ليبيا» يواصل فعالياته بتونس

واصلت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الحكم المحلي الذي يعقد في تونس، وبدأت أولى جلساته أول أمس السبت،بحضور عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق محمد عماري، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد تحت عنوان «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي»، أكثر من 70 شخصًا يمثلون الوزارات و الإدارات و الهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي في ليبيا، بما فيها وزارات: الحكم المحلي والتخطيط والاقتصاد والمالية والتعليم والصحة والمواصلات، فضلًا عن المجلس الأعلى للادارة المحلية وعدد من عمداء البلديات.

كما يشارك عدد من ممثلي هيئات دولية كبرى مثل البنك الدولي، وبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والاتحاد الأوروبي وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد جمعيات البلدية الهولندية .

خلال الجلسة الأولى، شدد عماري على ضرورة إتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين لإبداء آرائهم في مستقبل الحكم المحلي بليبيا، وعلى مرحلة التحول من المركزية الى اللامركزية الإدارية وفق القانون، وبناء مؤسسي متين للبلديات، وكذلك إشراك القطاع الخاص في هذا التحول.

بدوره، نبه الطاهر إلى ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية و تفعيل قانون 59 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية و ضرورة تعزيز التنمية المحلية و تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في تطوير البلديات.

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