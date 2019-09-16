قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران نتائج التصويت وفق منظمة مراقبون

أعلنت شبكة “مراقبون” (منظمة رقابية غير حكومية) اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، تصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 19,2 بالمائة من الأصوات.

كما أعلنت شبكة “مراقبون”، خلال مؤتمر صحفي، أن رجل الأعمال ومالك قناة “نسمة” الخاصة نبيل القروي حل في المرتبة الثانية بنسبة بين 14,8 و16,2 بالمائة من الأصوات، يليه المترشح عن حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو بنسبة أصوات بين 12,2 و13,2 بالمائة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس التي جرت أمس الأحد 15 سبتمبر الجاري ب 45,2 بالمائة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بانتخابات 2014 التي فاقت نسبة المشاركة فيها 55 بالمائة.

وانطلقت منذ غلق اخر مكتب اقتراع داخل البلاد على الساعة السادسة من مساء الأحد عملية فرز الأصوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج خلال الساعات المقبلة.

وعلق يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة المفوض مهامه مؤقتا لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، على نتائج عمليات سبر الآراء بخصوص النتائج بأنه يحترم ما أفرزته صناديق الاقتراع في انتظار صدور النتائج الرسمية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفسر الشاهد نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بتشتت الصف الديمقراطي.

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