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عقيلة: الليبيون يسيرون على خطى الأجداد للتحرر من الإرهاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب كلمة لرئيسه المستشار عقيلة صالح بمناسبة يوم الشهيد في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار والذي يوافق السادس عشر من سبتمبر.

وقال صالح إن الليبيين يسيرون على خطى الأجداد في الكفاح ضد المستعمرين والغزاة وقوى الإرهاب والتطرف وأعداء ليبيا، وإن الليبيين يقفون صفا واحدا أمام المخاطر والمؤمرات الداخلية والخارجية التي تهدف للنيل منه وتدميره ونهب خيراته وثرواته.

وقدم صالح أسمى آيات التقدير والامتنان لأسر وأمهات الشهداء وذويهم ممن وهبوا فلذات كبدهم فداء للوطن لينعم الليبيون بالأمن والاستقرار في بلادهم، مقدما خالص التحايا للمرابطين في الثغور وساحات الوغى لتحرير ما تبقى من تراب الوطن من براثن الإرهاب والتطرف لتقوم دولة القانون والمؤسسات ولتعود ليبيا لمكانتها الطبيعية بين الدول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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