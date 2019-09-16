تنسيقية سرت الكبرى تطالب أهالي وحكماء مصراتة بسحب أبنائهم من سرت وتسليمها للجيش

سرت-العنوان

طالبت تنسيقية سرت الكبرى أهالي مصراتة بسحب أبنائهم بشكل فوري وتسليم مدينة سرت لغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية والتي تضم ضباط وجنود من أبناء المدينة.

وأصدرت التنسيقية أمس الأحد، بيانا بشأن أحداث مدينة سرت التي وقعت يوم الخميس الماضي ومحاولة ميليشيات الوفاق التقدم نحو منطقة الجفرة والموانئ النفطية، وحملت التنسيقية ذلك لحكماء مدينة مصراتة.

وأوضحت التنسيقية في البيان الذي تلقت العنوان نسخة منه أن حكماء مدينة مصراتة هم المسؤولين عن العواقب جراء عدم إلزام أبناءهم بترك مدينة سرت وشأنها وتجنيب أهلها ويلات الحرب.

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