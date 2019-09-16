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تنسيقية سرت الكبرى تطالب أهالي وحكماء مصراتة بسحب أبنائهم من سرت وتسليمها للجيش

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

سرت-العنوان

طالبت تنسيقية سرت الكبرى أهالي مصراتة بسحب أبنائهم بشكل فوري وتسليم مدينة سرت لغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية والتي تضم ضباط وجنود من أبناء المدينة.

وأصدرت التنسيقية أمس الأحد، بيانا بشأن أحداث مدينة سرت التي وقعت يوم الخميس الماضي ومحاولة ميليشيات الوفاق التقدم نحو منطقة الجفرة والموانئ النفطية، وحملت التنسيقية ذلك لحكماء مدينة مصراتة.

وأوضحت التنسيقية في البيان الذي تلقت العنوان نسخة منه أن حكماء مدينة مصراتة هم المسؤولين عن العواقب جراء عدم إلزام أبناءهم بترك مدينة سرت وشأنها وتجنيب أهلها ويلات الحرب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • تحرير سرت اصبح واجبا على الجيش الوطنى فهى داعمة للجيش مثل طرابلس ويجب تخليصها من الخوان المصاريت شر خلق الله

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  • .فى النهاية ستكون مصراطة مثل معسكر الهول بشرق الفرات بسوريا حيث يضم نساوين متوحشة من داعش كذلك فى مصراطة لن يبقى سوى نساوين مسعورة وسيفنى الشباب والشياب والاطفال فى معركة محسومة للجيش الوطنى ومعه 6 مليون ليبى يدعمونه ولاعزاء لكلاب موزه واردوغان

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