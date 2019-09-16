حلويات بأيدي “شباب” بنغازي

أقام مركز سارة لصنع الحلويات وشركة “أفَّارِي” مبادرة لتدريب 18 شاب من مدينة بنغازي تم اختيارهم بعد أن أبدوا رغبتهم بالعمل في مجال صنع الحلويات والطبخ.

و تم تدريب عدد من الشباب في دورات مكثّفة بالتعاون مع أكثر من صانع للحلويات من ليبيا وخارجها ضمن مبادرة تبنتها شركة افاري ومركز سارة، ويأمل المتدربون الوصول إلى الاحتراف في هذا المجال للعمل في المطاعم والمقاهي وتطوير مهاراتهم في صناعة الحلويات.

وتأتي هذه المشاريع والخطوات في إطار مبادرات شبابية واعدة لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية