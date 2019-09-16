الهيئة اللّيبية للإغاثة تقدّم مساعدات إيوائية للمهاجرين بمركز إيواء قنفودة

بنغازي 16 سبتمبر 2019 (وال) – قام الفريق الميداني بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بتقديم مساعدات إيوائية للمهاجرين من قبل المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين.

هذا واستهدفت المساعدات 235 مهاجرا متواجد في مركز الإيواء قنفودة بمدينة بنغازي، من مختلف الجنسيات (تشاد، النيجر، تونس، الجزائر، سوريا، السودان، جنوب السودان، والصومال، وإثيوبيا).

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها تتمثل في أغطية ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وجوارب وقفازات ومعاطف شتوية قوارير تحتوي على الماء (جالون). (وال – بنغازي) هــ أ / هـــ ع

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