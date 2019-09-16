اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني: استهدافنا غرف الطائرات التركية في معيتيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن قوات الجيش الوطني استهدفت عبر ضربات جوية عدة مواقع للمجموعات المسلحة من بينها إحدى غرف العمليات التركية بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الأتراك لحظة خروجهم لاستبدال المجموعة المناوبة، مؤكدة وجود عدد من غرف العمليات وكمية من الطائرات المسيرة موزعة على مرافق القاعدة، واتهمت الغرفة دولة تركيا بدعمها للمجموعات المسلحة وقيامها بالعدوان السافر على الشعب الليبي، واصفة إياها بالدولة الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك