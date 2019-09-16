«قوة حماية سرت» تعلن حصيلة جديدة لقتلى الغارات الجوية

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الجوى الذي شهدته مواقعها إلى قتيلين.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القتيلان هما «امحمد فتحي غباق، وعلي عبدالسلام أبوشوفة قحيط»

كان الناطق باسم القوة طه حديد، أعلن في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية لثلاث غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للقوة في وقت سابق اليوم الإثنين.

وتحدثت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيام طيران إماراتي مسير داعم للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت الصفحة صورا لما قالت إنه موقع الهجوم.

بدورها نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس قوله إن «طيران حفتر قصف مواقع القوة داخل سرت».

ومطلع هذا الشهر، فرضت قوة حماية وتأمين سرت حظر التجوال في المدينة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لدواعٍ أمنية، عقب رؤية رتل مسلح لسيارات تابع للقيادة العامة جنوب المدينة.

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