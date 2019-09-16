توقف إمدادات وقود الطيران لـ”مطار الزنتان”

قال أحد المسؤولين عن تشغيل مطار الزنتان، اليوم الاثنين، إن إمدادات وقود الطيران المعروف بـ”الكيروسين” توقفت عن المنفذ الجوي في المدينة، دون معرفة الأسباب.

وكانت إدراة المطار أعلنت في وقت سابق عودته للعمل بعد توقف دام خمسة أشهر؛ نتيجة لعدة أسباب تشغيلية.

وقال جمعة الشنطة في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، إن المطار اليوم يفتقد للوقود مما أدى إلى توقف حركة الطيران، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء قرار شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وعلى الرغم من محاولات إدارة مطار الزنتان التواصل مع الجهات المسؤولة عن تزويد المدينة بالوقود، لم تتلقَّ الإدارة ردودا حول عملية الإيقاف، بحسب الشنطة.

ويقول جمعة: “المطار يحاول استقبال الطائرات التي تملك وقود يُمكنها من العودة، نحن الآن لا نستطيع تزويدهم بالوقود”.

وتملك شركة البريقة لتسويق النفط والغاز مستودعات داخل مدينة الزنتان وهي المخولة بتزويد المنطقة بالوقود بجميع أنواعه بما فيها وقود الكيروسين الخاص بتشغيل الطائرات.

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