داخلية الوفاق تؤكد انسيابية الحركة بمنفذ رأس جدير

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عودة حـركة الـعبور عـبر الـمنفذ رأس جـدير إلى طـبيعتها وبصورة وصفتها بـ”الإنسيابية”.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخطوة جاءت نـتيجة لـلاتـصالات الـتي قـام بـها وزيـر الـداخلية الـمفوض فـتحي بـاشاغا، خلال اليومين الماضيين مـع وزيـر الـداخلية الـتونسي هـشام الـفوراتي، بـشأن تـسهيل حـركة عـبـور الـمواطنين بـمنفذ رأس جـدير ورفـع الـمعاناة عـنهم خـاصـةً فيما يـتعلق بالانتظار لـساعات طـويلة، لافتا إلى أن حـركة الـعبور عـبر الـمنفذ عادت إلـى طـبيعتها وبانسيابية.

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