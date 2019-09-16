وزارة التعليم تنفي اعتماد نتائج الشهادة الثانوية

نفى المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق اعتماد نتائج الشهادة الثانوية.

وقال مدير المركز محمود البوعزي على صفحتهم الرسمية اليوم الاثنين، إن إعلان النتائج سيجري فور انتهاء علميات التصحيح السارية.

وذكر البوغزي أنه لا صحة لما ورد على بعض المواقع والقنوات عن موعد ونسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ألفين وثمانية عشر – ألفين وتسعة عشر.

هذا، واعتمد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل نتيجة الدور الأول للمدارس الليبية بالخارج في الشهادتين الإعدادية بنسبة نجاح فاقت 83 بالمئة، والثانوية بنسبة نجاج تجاوزت 66 بالمئة.

وأنهى قبل أسبوعين قرابة 63 ألفا وأربعمائة وعشرين طالبا، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي، في 65 منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية