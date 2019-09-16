مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضامن دولي لاستقبال اللاجئين العالقين في ليبيا

دعت المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة، إلى تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا، الذين يواجهون ظروفا صعبة جدا خصوصا في مراكز الاعتقال.

وحسب تصريح لمسؤول بعثة المفوضية في ليبيا، نقلته وكالة فرانس برس، فقد أشاد جان بول كافالييري، بالاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع رواندا لاستقبال لاجئين وطالبي لجوء أفارقة عالقين في ليبيا، ودعا إلى إيجاد دول أخرى ينقلون إليها، لأن مراكز الاستقبال في رواندا غير قادرة على استيعاب أكثر من خمسمئة شخص، حسب قوله، مشيرا إلى أن موقف رواندا يعد دليلا على تضامن الأسرة الدولية حيال ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا