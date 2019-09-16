السفير الألماني يعلن موعد المؤتمر الدولي حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير الألماني إلى ليبيا، أوليفر أوكزا، إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، سيعقد في برلين في أواخر شهر أكتوبر، وأوائل نوفمبر المقبلين.

أوكزا أوضح، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عملية التشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بدأت، بفضل العمل التحضيري المتكامل، فإن الجهود المبذولة ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في فصل هذا الفصل الحالي .

وأشار إلى أن بلاده تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، لافتًا إنها تشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار هناك، استنادًا إلى الخطة المكونة من 3 نقاط، والتي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن .

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدم باقتراح يهدف إلى عقد اجتماع للبلدان المعنية بالأزمة الليبية، يكون من أولوياته ترسيخ وقف الاشتباكات، والعمل معًا من أجل فرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية.

ووفق اقتراح سلامة، فإنه يعقب هذا الاجتماع الدولي، اجتماع ليبي يضم شخصيات عدة بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا في إطار السلام.

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