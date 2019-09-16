مصادر عسكرية : “حفتر” أعطى الأوامر للقادة الميدانيين بالتقدم في كل الجبهات

دخلت المعارك في غرب ليبيا مرحلة مفصلية بعد اتساع رقعتها على أكثر من صعيد، في ظل استمرار الجيش الوطني في تكبيد الميليشيات أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والمعدات.

ونقلت جريدة «البيان الاماراتية» عن مصادر عسكرية مطلعة قولها أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أعطى الأوامر للقادة الميدانيين، بالتقدم في كل الجبهات وعدم استثناء أي هدف تابع لقوات الوفاق غربي البلاد، مشيرة إلى أن المعارك تتجه نحو تحولات حاسمة خلال الأيام المقبلة، في ظل وصول تعزيزات جديدة لمختلف محاور القتال.

إلى ذلك، أكد قائد التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب لـ«البيان»، أن الجيش الوطني بصدد معركة شرسة لا يواجه فيها ميليشيات خارجة عن القانون أو جماعات إرهابية فقط، بل يخوض فيها حرباً ضد تركيا ومرتزقتها.

وأضاف المحجوب أن الجيش الوطني الليبي يقود اليوم معركة مصيرية أمام زحف الإرهابيين والمرتزقة المدعومين من الخارج ، لافتاً إلى أن الجيش دخل مرحلة جديدة من المواجهات لاستنزاف ما تبقى من قوة الميليشيات في الميدان، قبل اقتحام طرابلس وتحرير كامل مناطق الغرب الليبي.

المصدر/ البيان الإماراتية

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي