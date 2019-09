“داخلية الوفاق”: عودة حركة العبور عـبر منفذ رأس جدير إلى طبيعتها

المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن عودة حـركة الـعبور عـبر منفذ رأس جـدير إلـى طـبيعتها وبانسيابية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين ، أن ” تلك الخطوة نـتيجة لـلاتـصـالات الـتي قـام بـها وزيـر الـداخلية الـمفوض بـحكومة الـوفاق الـوطني “فـتحي بـاشاغا” مـع مـعالي وزيـر الـداخلية الـتونسي “هـشام الـفوراتي”, بـشأن تـسهيل حـركة عـبـور الـمواطنين بـمنفذ رأس جـدير ورفـع الـمعاناة عـنهم خـاصـةً فتيما يـتعلق بالانتظار لـساعات طـويلة”.

