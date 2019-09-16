امغيب يتهم حكومة السراج ببيع ليبيا

جدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، دعوته إلى جميع أبناء الشعب الليبي بضرورة الانحياز للوطن للخروج بليبيا من أزمتها.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بعد عبث وتفريط حكومة فايز السراج ومجلسه الرئاسي بسيادة الدولة الليبية وهيبتها، وعجزه عن تقديم الخدمات للمواطن وعدم السيطرة على المصرف المركزي واستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب، ومحاولة السيطرة على أموالنا المجمدة وكل مقدراتنا وبيع ليبيا لكل المرتزقة وشذاذ الآفاق في العالم من أجل السلطة، أصبحت ليبيا الآن كما تشير بعض التقارير مهيئة للتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية وصاية الأمم المتحدة بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته، وقد يكون هذا ما يسعى إليه غسان سلامة من خلال مؤتمر برلين المرتقب، ولم يعد أمامنا كالليبيين في كل ربوع ليبيا إن أردنا المحافظة على ليبيا وعلى مستقبل أبناءنا الا الانحياز للوطن ودعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومناصرتها في حربها على الإرهاب وتخليص العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة المسيطرة عليها وحكومة السراج العميلة سبب كل المصائب والكوارث التي حلت بالوطن ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه في الحياد أو مناصرة المليشيات والمرتزقة”، بحسب تعبيره.

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