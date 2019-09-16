حرق كمية كبيرة من حبوب الهلوسة في أجدابيا

أحرق أعضاء فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا، كمية كبيرة من حبوب الهلوسة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع نقطة تمركز العقيلة.

وتمكن أعضاء الفرع من ضبط تلك المخدرات، وصدرت التعليمات من النيابة العامة بإعدامها، حسب بيان الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الأحد، أعلنت مديرية أمن أجدابيا، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والخمور وبنادق صيد وكمية من ذخيرة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» جنوب المدينة، قادمين من مدينة طبرق، إذ استوقفتهم دورية أمنية بعد الاشتباه بهم، موضحة أنه عند سؤال الأشخاص الثلاثة عن وجهتهم والغرض الذي جاؤا من أجله أفادوا بأنهم «صيادون».

وسبق أن ضبط الأمن في أجدابيا كميات كبيرة من حبوب الهلوسة «ترامادول»، وذلك في فبراير الماضي، إذ قدرت بنحو 300 ألف حبة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع، الملازم عبدالفتاح الزواوي، إن جهات التحقيق تسعى إلى التعرف عن المسؤولين عن محاولة إغراق المنطقة بهذه المخدرات.

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