افتتاح مقر جديد للعيادات الخارجية بدرنة

شهدت مدينة درنة افتتاح مقر العيادات الخارجية التخصصية التابعة لإدارة مستشفى الوحدة التي تم تسميتها عيادة المرحوم هاشم سلامة، والواقعة بمنطقة باب طبرق.

وتضم العيادات أقسام الباطنة ومعامل التحاليل وقسم الأشعة ومخازن للأدوية وعيادات العيون والأسنان، وتأتي هذه الخطوة لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة درنة وضواحيها بعد أن كانوا يعانون من قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على عيادات متخصصة تقدم لهم العلاج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن استجابتها لطلب عاجل من مستشفى درنة لتوفير إمدادات طبية لمساعدة المرضى.

وأشارت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنها أرسلت شحنة من المساعدات العاجلة بدعم من مؤسسة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، مضيفةً أن الشحنة ستساعد 5000 مريض على مدار 3 أشهر.

يشار إلى أن مدينة درنة تشهد ظروف استثنائية على مدار العام الماضي بعد أنتهاء المعارك المسلحة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

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