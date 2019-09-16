تعاون جديد بين الليبية للاستثمار وBIBF البحرينية في مجال التدريب والتطوير

استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وفداً رسمياً من المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وليبيا في مجال التدريب والتطوير.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين وقعا على مذكرة تفاهم، حيث اختارت المؤسسة الليبية للاستثمار معهد «BIBF» الذراع التدريبي ولمدة عام كامل، بتوفير التدريب والتطوير لأعضاء مجلس الإدارة وقسمي المالية والموارد البشرية، بالإضافة إلى الإدارات الحيوية الأخرى في المؤسسة في مختلف مجالات الأعمال التجارية.

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